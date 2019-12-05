Россияне рассказали, как относятся к волонтерам

Москва, 5 декабря. Большинство граждан РФ знают о деятельности волонтеров и выражают положительное отношение к ним. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отметили эксперты, 60% респондентов в той или иной степени информированы о деятельности добровольцев в их регионах. 13% опрошенных при этом рассказали, что интересуются реализацией волонтерских проектов. 68% россиян оценили их как значимые.

Граждане страны в ходе опроса заявили о своем положительном отношении к волонтерскому движению: об уважении, одобрении и благодарности. Некоторые даже назвали добровольцев «молодцами».

«Волонтер» в первую очередь ассоциируется у наших сограждан с помощью людям в различных ситуациях (38%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Респонденты отметили также расширение волонтерского движения. Так, 73% опрошенных уверены, что в последние годы добровольческой деятельностью стали заниматься больше, чем, например, 10-15 лет назад.

При этом 88% россиян полагают, что государство и органы власти должны поддерживать волонтеров и оказывать им помощь.

Как сообщил накануне первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия Международного форума добровольцев в Сочи, российские волонтеры, в том числе медики, спасли более 18 тысяч человек за 2019 год.

Согласно данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 87% жителей России имеют опыт добровольческой деятельности. Около 41% респондентов активно помогают животным, а 37% — бездомным, инвалидам и другим социально незащищенным слоям населения.