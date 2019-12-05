Ученые выяснили, как противозачаточные таблетки влияют на мозг женщины

Москва, 5 декабря. Группа ученых пришла к выводу, что гипоталамус женщин, которые принимают противозачаточные таблетки, на 6% меньше нормы.

У этих женщин есть симптомы депрессии, они часто раздражены. По словам американского ученого из медицинского колледжа Эйнштейна Майкла Липтона, исследователи должны тщательно изучить действие противозачаточных таблеток на мозг.

Он напомнил, что гипоталамус регулирует сон, репродуктивную функцию, в том числе овуляцию, менструальный цикл и половое влечение. Он влияет на аппетит, поведение и настроение.

Как сообщает Центр по контролю заболеваний США, около 16% женщин в возрасте от 15 до 44 лет принимают таблетки, чтобы не забеременеть. Остальные используют другие гормональные формы контроля рождаемости.

Однако исследователи считают, что пока рано беспокоиться. Уменьшение объема гипоталамуса не отражается на функциях мозга, пишет Planet Today.

Ранее врачи рассказали о причинах появления у женщин цистита. Воспалительный процесс мочевого пузыря связан с запорами, сидячей работой, переохлаждением.

Цистит проявляется болью внизу живота и нарушением кровотока в малом тазу. Воспаление также может стать побочным эффектом приема некоторых медицинских препаратов.