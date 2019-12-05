В Совфеде отреагировали на задержание на Украине политика из Крыма

Служба безопасности Украины подтвердила задержание в Херсонской области члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Это произошло в среду, 4 декабря. В четверг его отпустили, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. В Совфеде прокомментировали инцидент, назвав решение крымского политика посетить Украину опрометчивым поступком.

Как сообщалось на сайте СБУ, украинским спецслужбам было заранее известно о планах Кучерявого посетить материковую Украину якобы для получения загранпаспорта. Задержание севастопольца, возглавляющего агентство по трудоустройству моряков, произошло в Херсонской области во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. В отношении него возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Кучерявого собирались поместить в СИЗО Херсона, но утром в четверг стало известно о его освобождении.

«Меня поражает эта ситуация, — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. — Человек, который претендует заниматься политикой, едет на Украину. Получается, что он вообще плохо понимает, что там происходит? Он плохо знает, что происходило с другими чиновниками и депутатами из Крыма на Украине? Не знает, что некоторые из них осуждены на Украине на 10 лет? Конечно, это личная ошибка Кучерявого».

Сенатор от Крыма подчеркнул, что Кучерявый «поступил очень опрометчиво», поехав на Украину.

«Думаю, с нашими депутатами — не только от «Единой России», но и от других партий, а также с самовыдвиженцами — нужно провести разъяснительные беседы после инцидента с Кучерявым. Они должны выбирать: либо они занимаются политикой, либо — личными делами. Кучерявый допустил ошибку. Все могут ошибаться, будем решать, как этого не повторить», — заметил Цеков.

Что же касается действий СБУ, то российский парламентарий их резко осуждает.