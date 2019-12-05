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В Совфеде отреагировали на задержание на Украине политика из Крыма

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В Совфеде отреагировали на задержание на Украине политика из Крыма

Служба безопасности Украины подтвердила задержание в Херсонской области члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Это произошло в среду, 4 декабря. В четверг его отпустили, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. В Совфеде прокомментировали инцидент, назвав решение крымского политика посетить Украину опрометчивым поступком.

Как сообщалось на сайте СБУ, украинским спецслужбам было заранее известно о планах Кучерявого посетить материковую Украину якобы для получения загранпаспорта. Задержание севастопольца, возглавляющего агентство по трудоустройству моряков, произошло в Херсонской области во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. В отношении него возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Кучерявого собирались поместить в СИЗО Херсона, но утром в четверг стало известно о его освобождении.

«Меня поражает эта ситуация, — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. — Человек, который претендует заниматься политикой, едет на Украину. Получается, что он вообще плохо понимает, что там происходит? Он плохо знает, что происходило с другими чиновниками и депутатами из Крыма на Украине? Не знает, что некоторые из них осуждены на Украине на 10 лет? Конечно, это личная ошибка Кучерявого».

В Совфеде отреагировали на задержание на Украине члена «Единой России»

Сенатор от Крыма подчеркнул, что Кучерявый «поступил очень опрометчиво», поехав на Украину.

«Думаю, с нашими депутатами — не только от «Единой России», но и от других партий, а также с самовыдвиженцами — нужно провести разъяснительные беседы после инцидента с Кучерявым. Они должны выбирать: либо они занимаются политикой, либо — личными делами. Кучерявый допустил ошибку. Все могут ошибаться, будем решать, как этого не повторить», — заметил Цеков.

Что же касается действий СБУ, то российский парламентарий их резко осуждает.

«Конечно, эта политика устрашения не идет на пользу Украине и российско-украинским отношениям. Надеюсь, что рано или поздно в Киеве появится понимание, что Крым — это Россия, он воссоединился с Российской Федерацией законным путем, по результатам всенародного референдума, и назад пути нет.

Пора Украине прекращать политику репрессий по отношению к крымчанам. Мы же не задерживаем украинцев, которые едут к нам, даже если они проводят антироссийскую или антикрымскую политику», — добавил Цеков.

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