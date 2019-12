Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

Москва, 5 декабря. Альбомы белорусского исполнителя Тимы Белорусских и американской певицы Билли Айлиш в этом году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса «Яндекс.Музыка». Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

Отмечается, что безоговорочными лидерами списка самых популярных исполнителей стали 17-летняя Билли Айлиш и 21-летний Белорусских. Что касается американской артистки, россияне активно слушали такие ее хиты, как When We All Fall Asleep, Where Do We Go и Bad Guy, передает «ФедералПресс».

Белорусских получил популярность благодаря своим композициям «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы», отмечает АиФ.ru.

Самой популярной песней уходящего года, согласно данным сервиса, стала композиция московской певицы Zivert под названием Life. Среди подкастов сердца слушателей завоевали «Истории русского секса», «В предыдущих сериях» и «Слушай, Алиса!», передает телеканал «360».

Кроме того, уточняется, что самый активный пользователь сервиса — барнаулец — прослушал за прошедшие 12 месяцев 5136 часов контента, а самый большой любитель подкастов — 1036 эпизодов.

Ранее музыкант и критик Юрий Лоза раскритиковал российскую певицу Монеточку и американскую исполнительницу Билли Айлиш.