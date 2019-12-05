Болгария лишится преференций и денег из-за торможения «Турецкого потока», заявили в ГД

Болгария потеряла статус газового хаба и лишится других преференций от транзита российского газа из-за торможения строительства «Турецкого потока», уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Игорь Ананских.

Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем. Путин не исключил, что Болгария находится под давлением со стороны.

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал российский лидер.

По словам российского президента, участок газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии на территории Сербии почти завершен. Он рассказал, что 90% труб газопровода уже уложено, на 85% они готовы.

«Вопрос — в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель», — пояснил Путин.

Глава государства не исключил возможность участия Белграда в транзите российского газа через «Турецкий поток». Он подчеркнул, что российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят вопрос об участии Сербии в транзите. Россия готова пойти на этот шаг, подчеркнул Путин.

По словам Игоря Ананских, к сожалению, болгарское руководство находится под сильным влиянием Соединенных Штатов и Европейского союза.

«Мы помним, что болгарское руководство отказалось от согласованного плана строительства газопровода «Южный поток» через Болгарию, благодаря которому она могла бы стать крупнейшим газовым хабом на юге Европы. Страна могла бы иметь большие финансовые дивиденды. Однако руководство Болгарии пошло на недополучение денег ради отношений с руководством Евросоюза и США. Болгарское руководство двулично, так как с одной стороны, они хотят зарабатывать на транзите, а с другой — они слишком подвержены влиянию других стран. Отсюда проистекают все сложности в общении с нашими болгарскими товарищами», — заявил Ананских в беседе с Федеральным агентством новостей.

В такой ситуации, по мнению парламентария, руководству Болгарии нужно вспомнить о том, что они являются представителями болгарского народа.

«Их задача состоит в улучшении жизни жителей Болгарии. В таком случае болгары должны зарабатывать денег как можно больше, в том числе на транзите газа в Европу. Сейчас страна уже потеряла статус газового хаба, а также может потерять другие преференции от транзита российского газа. Кроме того, страна будет иметь более дорогой газ. Поэтому руководство Болгарии действует вопреки пополнению бюджета страны», — добавил депутат.