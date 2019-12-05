Эксперт объяснил, почему Африка стремится к сотрудничеству с Россией

Москва, 5 декабря. Западные страны, привыкшие нелегально выкачивать из Африки ресурсы, не могут смириться с появлением нового игрока — России, которая имеет абсолютно другой подход к Черному континенту, пишет журналист Сергей Савчук.

В своей колонке на сайте РИА Новости журналист указал на колоссальное внимание стран Запада к прошедшему в октябре этого года форуму Россия — Африка. Американская пресса бьет тревогу — Washington Times жалуется, что «Россия съедает американский обед в Ливии».

Если в России ажиотаж в прессе был по поводу списания Москвой долгов некоторым странам, то западную прессу привлекли многочисленные контракты, которые были подписаны на форуме, отметил эксперт. Наибольшее количество соглашений было подписано в области экспорта и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, транспорта, добычи ресурсов и так далее.

Савчук объясняет желание африканских стран сотрудничать с Москвой отличающимся от Запада подходом к государствам Черного континента. Дело в том, что европейско-американские «товарищи» предпочитают помогать Африке, незаконно выкачивая ресурсы и захватывая богатства, Россия в свою очередь выбрала другой путь.

«В той же ЦАР после кардинального решения вопроса исламистов и всевозможных вольниц российские компании успели открыть радиостанцию, построили несколько больниц, приютов для малоимущих и даже профинансировали локальный чемпионат по футболу», — пишет Савчук.

По его мнению, такое сотрудничество не может быть незамеченным, что со стороны Африки, что со стороны других государств. Именно по этой причине, как считает автор статьи, и кроется интерес Африки к российскому государству.