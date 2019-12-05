Пермь вспоминает погибших в клубе «Хромая лошадь»

Пермь, 5 декабря. Память погибших при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» почтут в городском сквере Перми, сообщили в мэрии города.

В четверг исполняется 10 лет со дня трагедии, которая унесла жизни более 150 человек. Как отмечается в сообщении, в мероприятиях примут участие представители городский властей и общейственники.

Вечером в Органном зале состоится мемориальный концерт, камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит программу «Пять веков русской духовной музыки».

Напомним, что 5 декабря 2009 года в заведении на улице Куйбышева произошел крупный пожар. Большинство отравились угарным газом и погибли, более 70 человек получили ранения.

Как отмечает издание Ura.ru, бармен Ирина, которая выжила при пожаре в «Хромой лошади», остается прикованной к постели. Ее сын сильно переживает, что не может помочь матери, которая даже не разговаривает после инцидента.