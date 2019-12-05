Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея со 100-летием, об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея с вековым юбилеем. Он отметил, что музей по праву считается крупным культурно-просветительским центром всей страны. Он указал на его самобытность, в уникальном собрании музей — произведения выдающихся художников, графиков, скульпторов, предметы старины, шедевры декоративно­прикладного искусства.

Путин добавил, что экспозиция интересна для жителей России и иностранцев. Глава государства подчеркнул, что сотрудники учреждения обладают высоким профессионализмом и искренне любят свое дело.

Ранее Путин поздравил машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» с 70-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Он подчеркнул, что конструкторское бюро «Вымпел» является одним из лидеров во всем мире в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения.

«Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, а также обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», — отметил президент России.

Также Путин выразил уверенность в том, что бюро сохранит приверженность профессиональным традициям, а кадровый потенциал и производственная база помогут решать задачи по выпуску конкурентоспособных образцов военной техники. Глава российского государства обратился к работникам и пожелал им успехов.

Кроме того, Путин поздравил с 90-летним юбилеем жительницу села Большой Сундырь, труженицу тыла и ветерана труда Тамару Иванову.

Поздравления главы государства и памятный подарок ей передали начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии Валентина Аникина и главный специалист- эксперт администрации Большесундырского сельского поселения Венера Волкова