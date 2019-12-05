Администрация «ТамТам» парализовала активность террористов на платформе

Москва, 5 декабря. Администрация мессенджера «ТамТам» парализовала активность боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) после теракта в Лондоне.

В Лондоне 9 ноября мужчина с ножом совершил нападение на людей. В результате теракта на погибли три человека, еще четверо получили тяжелые ранения. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, в результате чего он скончался. Террористы ИГИЛ1 заявили об ответственности за теракт на Лондонском мосту через мессенджер «ТамТам».

В пресс-службе «ТамТам» сообщили, что после происшествия в Лондоне активность террористов удалось быстро снизить с помощью автоматических алгоритмов мессенджера и оперативной работы администрации.

«Независимые эксперты отметили скорость реакции мессенджера. В частности, представители общественных организаций заявляли, что каналы, на которые они пожаловались команде мессенджера, удалялись в течение 20 минут», ― заявили в компании в комментарии «Ридусу».

По данным пресс-службы, активность ИГИЛ в «ТамТам» удалось парализовать в течение суток. Каналы и чаты, используемые боевиками, были удалены в том числе после обращений Европола. Всего в мессенджере насчитали более сотни каналов, связанных с ИГИЛ.

«ТамТам» также будет совершенствовать алгоритмы, чтобы не допустить новых волн распространения подобной информации», ― добавили в пресс-службе.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лившиц ранее заявил в комментарии телеканалу «360», что террористы ИГИЛ перешли в «ТамТам» из Telegram, так как мессенджер показался им менее контролируемым. Администрация Telegram не так давно провела чистку связанных с террористами каналов.

1 Организация запрещена на территории РФ.