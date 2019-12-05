В России ввели штрафы для СМИ-иноагентов за нарушение закона

Госдума приняла закон, который вводит административную ответственность для СМИ-иноагентов. Авторами инициативы выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о штрафах за нарушение порядка деятельности такого медиа или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента, а также за «неисполнение иным лицом», включенным в реестр, установленных законодательством РФ требований «в связи с признанием выполняющим функции иноагента».

В случае первичного нарушения сумма штрафа для граждан составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей. При повторном несоблюдении сумма для граждан вырастет до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до миллиона рублей.

Кроме того, документом предусматривается наказание для зарубежного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента, за грубое — совершенное более двух раз в течение года — нарушение порядка деятельности в России. В этом случае для граждан устанавливается штраф размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Наказанием для должностных лиц станет сумма в 200 тысяч рублей, для юридических лиц — пять миллионов рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию о принятом решении озвучил депутат Владимир Синяговский.

«Закон об административном наказании за нарушение закона о СМИ — «иностранных агентах» вызвал активное обсуждение не только среди депутатов, но и среди представителей медиасообщества. На мой взгляд, введение административной ответственности за сотрудничество с иностранными центрами и организациями вполне обоснованно и вызвано фактами участия ряда лиц, находящихся в руководстве СМИ, в пособничестве и финансовой поддержке террористических и экстремистских групп», — рассказал Синяговский.

Парламентарий отметил, что направляется такого рода деятельность из-за рубежа, и это напрямую касается вопросов безопасности государства.

«Я считаю, что это адекватная мера, направленная не только на борьбу с иностранным вмешательством во внутреннюю жизнь России, но и предупреждение тем гражданам и организациям, которые пытаются свои финансовые проблемы решить за счет безопасности государства», — подытожил Синяговский.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о допрегулировании СМИ-иноагентов. Документом, в частности, вводится обязанность таких медиа учреждать российское юрлицо и маркировать свою продукцию. Кроме того, законом предусматривается возможность признания иноагентами физлиц.