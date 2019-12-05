Названы фильмы, которые стоит увидеть в кино до конца декабря

Москва, 5 декабря. Ожидаемый девятый эпизод космической эпопеи «Звездные войны: Скайуокер. Восход», фильм-участник Каннского кинофестиваля «Отверженные», связанный с известным романом Гюго, и полнометражную картину гения японского аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» можно будет увидеть в российских кинотеатрах в декабре.

Перед Новым годом в прокате появится много картин, «Культуромания» предлагает список в разной степени известных релизов, которые стоит увидеть до конца декабря.

Конец 2019 года отметится яркой и ожидаемой кинопремьерой — девятым эпизодом фантастической космической оперы «Звездные войны: Скайуокер. Восход» режиссера Джея Джея Абрамса. Фильм, завершающий историю семьи Скайуокеров, длящуюся более 40 лет, обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ждут старые и новые герои, уникальные миры, путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги. Увидеть картину можно будет с 18 декабря.

Одним из немногих фестивальных проектов, который появится в преддверии 2020 года, станет «Одной волшебной ночью» режиссера Кристофа Оноре — фильм-призер конкурса Каннского фестиваля «Особый взгляд». Он выйдет в прокат 12 декабря. Это история о француженке, которая после 20 лет брака пытается решить, как ей жить дальше. Ее роль играет Кьяра Мастроянни — дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев.

С 19 декабря в российских кинотеатрах появится еще один фильм-участник кинофестиваля в Каннах — «Отверженные» режиссера Ладжа Ли. Картина связана с одноименным романом Виктора Гюго, однако не представляет собой его очередную экранизацию, а будет лишь косвенно связана с произведением.

Кроме того, в кино с 5 декабря появится традиционная рождественская комедия «Рождество на двоих» режиссера Пола Фига. Без картин такого типа не обходится ни один декабрьский прокат. По сюжету оторва и неудачница Кейт сталкивается на улице со своей противоположностью — милым и «правильным» парнем, влюбляется в него, после чего праздник перестает быть тоскливо-невыносимым недоразумением, каким казался еще пару часов назад.



26 декабря в прокате появится «Союз спасения» Андрея Кравчука, снятый при активной поддержке Первого канала. Это новый отечественный блокбастер от режиссера «Викинга» (2016) и «Адмирала» (2008). В центре сюжета восстание декабристов, которое, скорее всего, в данном случае получит максимально зрелищную оболочку. Под свои знамена проект собрал рекордное количество молодых актеров-звезд: в фильме снялись Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Игорь Петренко, Павел Баршак. Есть и представители «старой гвардии»: например, в проекте заявлены Александр Домогаров, Виталий Кищенко и Алексей Гуськов.

В один день с «Союзом спасения» в кинотеатрах начнется показ «Ходячего замка» от знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки. Полнометражный фильм гения японского аниме и бога сторителлинга выйдет в России в повторный прокат. «Ходячий замок» был снят в 2004 году по мотивам одноименного романа Дианы Уинн Джонс. Он считается одним из лучших проектов знаменитой студии Ghibli.

Также с 26 декабря в прокат выйдет комедия «Холоп» от российского режиссера Клима Шипенко, ранее снявшего нашумевшие проекты «Текст» и «Салют-7». Главный герой фильма, молодой мажор Гриша, оправляется на перевоспитание в XIX век. Все происходящее с ним будет дорогим и хорошо продуманным розыгрышем, в котором парень вынужден будет принять условия игры и вскоре начнет вести себя как потомственный крепостной. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова и Александра Бортич.

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