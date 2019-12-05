Вашингтон, 5 декабря. Глава Пентагона Марк Эспер не исключил дальнейшего сокращения числа американского контингента в Сирийской Арабской Республике, если европейские союзники решат направить в САР свои силы. Об этом сообщает в четверг информационное агентство Reuters.

«Мы можем стать свидетелями того, что некоторые соратники выступят с предложением по военным. Если союзник, член Североатлантического альянса, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек», — уточнил глава военного ведомства.

По словам Эспера, американская сторона завершила отвод войск на северо-востоке Сирии. Он также отметил, что Вашингтон сохраняет за собой возможность вывода и ввода небольшого количества американских солдат, но суммарное число в перспективе будет колебаться в районе 600 человек.

Напомним, Соединенные Штаты при усиленной поддержке курдских бандформирований, которые сотрудничают с «Исламским государством»1 (запрещена в России), незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее из САР в соседние государства. Вашингтон поясняет свои преступные действия «охраной» части сирийских земель от боевиков. Военное ведомство России показало спутниковые снимки, на которых видно, как американские военные воруют природные ресурсы САР. Так, фотографии доказывают причастность США к нелегальным действиям в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях США и боевиков в Сирии. Пентагон поставляет террористам инструкторов, обеспечивает различным оружием, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН смог получить показания свидетелей, подтверждающие участие США в создании, поддержке и спонсировании боевиков «Исламского государства».

В первой части расследования говорилось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.