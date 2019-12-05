Граффити с псом Цыганом появилось на опоре Крымского моста

Керчь, 5 декабря. Тематическое граффити появилось на одной из опор Крымского моста, одним из героев рисунка стал символ строительства объекта — кот Мостик. Об этом сообщили региональные СМИ.

На огромном граффити, украшающем переправу через Керченский пролив, запечатлен строитель с бело-рыжим котом на руках и собакой — Мостиком и псом Цыганом. На заднем фоне изображен сам Крымский мост.

«На 256-й опоре автодорожного моста появился рисунок с легендарными персонажами», — уточнили журналисты.

По их словам, увидеть Мостика и других героев рисунка могут как экипажи судов, проходящих под переправой, так и пассажиры поездов, которые уже в конце месяца смогут попасть на полуостров по железнодорожной части моста.

Автор рисунка, размер которого, по оценкам пользователей Сети, составляет около 20х7 метра, пока неизвестен.

Как отмечают «Известия», Мостика еще котенком приютили и выкормили строители Крымского моста. В честь объекта он и получил свое имя, став настоящим символом стройки. На прошлой неделе он отпраздновал четвертый день рождения.

Пес Цыган стал «главным смотрителем за порядком» на острове Тузла, по которому проходит Крымский мост.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Переправа является самой длинной в России, протяженность моста составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов, которые отметили удобство нового способа посещения Крыма.

Как уточняет «ФедералПресс», регулярное железнодорожное сообщение Крыма с материком будет открыто 26 декабря.