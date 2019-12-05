Власти Индии подтвердили захват пиратами судна с 19 моряками

Москва, 5 декабря. Пираты захватили 18 индийских моряков у берегов Нигерии, эту информацию подтвердил Нью-Дели.

В правительстве Индии сообщили, что дипломатическая миссия в Нигерии совместно с властями и силами безопасности страны занимается фактом похищения членов экипажа судна Nave Constellation у берегов нигерийского острова Бонни-Айленд.

По данным прессы, судно шло под флагом Гонконга. 3 декабря пираты захватили корабль, на борту которого были 18 граждан Индии и один гражданин Турции. По последним данным, судно уже освобождено и находится под охраной ВМС Нигерии. О судьбе членов экипажа пока ничего не известно.