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Власти Индии подтвердили захват пиратами судна с 19 моряками

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Власти Индии подтвердили захват пиратами судна с 19 моряками

Москва, 5 декабря. Пираты захватили 18 индийских моряков у берегов Нигерии, эту информацию подтвердил Нью-Дели.

В правительстве Индии сообщили, что дипломатическая миссия в Нигерии совместно с властями и силами безопасности страны занимается фактом похищения членов экипажа судна Nave Constellation у берегов нигерийского острова Бонни-Айленд.

По данным прессы, судно шло под флагом Гонконга. 3 декабря пираты захватили корабль, на борту которого были 18 граждан Индии и один гражданин Турции.  По последним данным, судно уже освобождено и находится под охраной ВМС Нигерии. О судьбе членов экипажа пока ничего не известно.

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Источник: ТАСС
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