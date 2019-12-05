Москва, 5 декабря. Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новые функциональные материалы из сплавов с памятью формы.

Российские ученые создали новые «умные» материалы с памятью формы. Как объяснили специалисты, на основе этих материалов можно создать множество микроустройств для медицины, космического и авиастроения и других сфер. По данным издания Materials, ученые заявили, что материал относится к «умным» материалам с эффектом памяти формы и сверхупругости, которые после больших деформаций (до 14%) способны восстанавливать свою форму при нагревании.

Эксперты объяснили, что материал состоит из сплава TiNiCu с высоким содержанием меди. Его удалось получить при помощи комбинированного экстремального воздействия сверхбыстрым охлаждением из жидкого состояния и мегапластической (интенсивной) деформации.

Ранее ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный гибкий материал, который в будущем может стать альтернативой пластику.

По словам ученых, уникальный материал обладает гибкостью и прочностью. Для его создания специалисты скомбинировали целлюлозу и хитин. Последний является главным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Кроме того, эксперты использовали полилактид, который можно получить, в частности, из кукурузы или сахарного тростника.

Ранее китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.

Также ученые разработали сверхчувствительный сенсорный элемент, с помощью него можно находить молекулы взрывчатки, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Ученые создали сенсор для поиска молекул взрывчатки. В исследовании приняли участие специалисты из Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного отделения РАН, Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий. Как уточнили эксперты, сенсор разработали на основе черного кремния, который улавливает мельчайшие следы высокотоксичных нитроароматических веществ.