Краснодар готовится к масштабному Антикоррупционному форуму

В Краснодаре 10 декабря пройдет Антикоррупционый форум, посвященный борьбе с картелями и сговорами. Его организаторы — активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» — представят результаты расследований расточительного использования бюджетных средств в самых разных российских регионах.

«Этот форум станет нашим первым масштабным мероприятием, посвященным теме борьбы с антиконкурентными соглашениями. Для того, чтобы работа в сфере противодействия картелям и сговорам была максимально эффективная, необходимо объединить усилия не только органов власти, контролирующих и правоохранительных органов, но и общественности. Именно для этого мы объединили их всех на площадке Антикоррупционного форума», — рассказал Федеральному агентству новостей координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ Антон Гетта.

Форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, посвящен развитию системы госзаказа, общественному контролю за осуществлением закупок, вопросам взаимодействия общественников и контролирующих органов, в том числе по выявлению признаков конфликта интересов, а также последним изменениям в законодательстве в сфере закупок.

Как ожидается, мероприятие объединит не только активных граждан, но и представителей органов власти, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной антимонопольной службы, Контрольно-счетной палаты и бизнес-сообществ. Вместе с активистами проекта ОНФ они обсудят регламент взаимодействия друг с другом.

Подробности смотрите в видеорепортаже ФАН, который будет опубликован по итогам работы форума.