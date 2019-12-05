Сирия новости 5 декабря 12.30: курдских террористов подозревают в подрыве конвоя армии Турции под Джераблусом

Сирия, 5 декабря. Конвой армии Турции взорвали под Джераблусом, ВКС РФ наносит удары на юге Алеппо, израильская авиация нанесла удар по Абу-Кемалю. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по боевикам на юге Алеппо.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов в Алеппо и Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: потеряли одного из командиров протурецких сил в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в покушении на члена местного самоуправления в Заевфратье.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об отражении атаки САА на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в подрыве конвоя армии Турции в Алеппо.

Международная коалиция: заявила о выводе американских войск с северо-востока Сирии, ввела новый конвой на территорию провинции Хасака.

ВВС Израиля: нанесли удар по иранским силам в районе Абу-Кемаля.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв произошел на пути следования конвоя турецкой армии в провинции Алеппо. Конвой направлялся на военную базу в районе деревни Балдак к югу от города Джераблус. По сообщениям новостного источника в Twitter (@SyriCall), в результате взрыва есть раненые среди турецких военнослужащих. Судя по фотографиям с места событий, которые приводит источник (@mohamad_rasheed), в результате взрыва была уничтожена по крайней мере одна машина турецкого конвоя.

Взрыв под Джераблусом стал очередным эпизодом в серии террористических актов, происходящих по всему северу Сирии после начала операции «Источник мира». В их организации подозревают курдских террористов, против которых направлена военная операция.

Источник в Twitter (@smmsyria) сообщает, что один из командиров протурецких сил был убит на севере Алеппо. Командир вооруженного ополчения «Лива аль-Хамза» Хамуд Булад был застрелен в районе города Бизаа.

Новостное агентство Step News сообщило об ударе, нанесенном правительственными силами по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Джазрая на юге провинции Алеппо. Baladi News сообщает также об авиаударе, нанесенном ВКС РФ по боевикам в районе города Абад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики застрелили члена «гражданского совета» в деревне Дарнадж на территории Дейр-эз-Зора, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Мужчина был застрелен прямо перед своим домом. Источник связывает убийство с деятельностью «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Заевфратье.

Два истребителя F-35I из 140-й эскадрильи ВВС Израиля нанесли удар по иранским силам в районе города Абу-Кемаль, сообщает источник в Twitter (@BabakTaghvaee). Источник утверждает, что ударом был уничтожен груз ракет, переправленных КСИР через границу Ирака на территорию Сирии.

Провинция Идлиб

Медиаисточники, связанные с террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили об успешном отражении очередной атаки САА на юго-востоке Идлиба, сообщает новостное агентство Step News. Ожесточенные бои шли в районе населенного пункта Умм-Джеляль, сообщается об убитых и раненых в рядах правительственных сил.

Провинция Ракка

Два взрыва произошли на территории сирийского города Ракка. Источник в Twitter (@RadioAlKul) сообщает о пострадавшем в результате одного из взрывов.

Провинция Хасака

Несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате мощного взрыва, который прогремел на территории города Рас аль-Айн в провинции Хасака, который находится под контролем протурецких сил. Как сообщает сирийское новостное агентство SANA, взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован на улице Аль-Курнич. Точное число жертв не называется.

Напомним, на севере Сирии — в особенности в зонах, находящихся под контролем армии Турции и союзных сил — продолжается серия терактов, в организации которых подозревают курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Тем временем в Вашингтоне глава Пентагона Марк Эспер заявил о завершении вывода американских оккупационных сил с территории северо-восточной Сирии. По сообщениям американских СМИ, американский военный министр заявил, что на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор остаются около 600 американских военнослужащих, задача которых состоит в обеспечении контроля над нефтегазовыми ресурсами Сирии.

Несмотря на заявления Эспера, новый конвой американских войск вошел на территорию Сирии через нелегальный пограничный переход «Аль-Валид» на востоке провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), конвой прошел через город Камышлы и направился на запад. На распространяемых источниками видео можно заметить в составе конвоя нефтевозы и тяжелую строительную технику, а также большое количество контейнеров с оборудованием.

1 Организация запрещена на территории РФ.