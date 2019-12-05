США пообещали постоянную военную помощь Украине

Вашингтон, 5 декабря. Военная помощь США Украине будет предоставляться на постоянной основе с момента принятия решения о поставках ей летальных вооружений. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Энди Харрис.

«Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия», — пообещал он.

Бюджет Пентагона на 2019 финансовый год, который завершился 30 сентября, предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности. Кроме того, американская сторона планировала выделить Киеву на эти цели не менее 141 миллиона долларов по линии Госдепартамента.

Харрис выразил мнение, что двусторонние отношения между США и Украиной улучшились, несмотря на расследование по импичменту, в центре внимания которого, в частности, находится Киев.

«Поставки летального вооружения Украине говорят о многом, насколько важны эти отношения, и они продолжают оставаться таковыми», — заверил представитель Конгресса.

С ним не согласился сенатор-демократ Крис Мерфи, по мнению которого администрация американского лидера Дональда Трампа, наоборот, предпринимает шаги, ухудшающие отношения между государствами.

Он заявил, что его «выводит из себя тот факт», что в Белом доме «на ежедневной основе» пытаются ослабить администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что США не перевели Киеву порядка 36 миллионов из общего объема военной помощи. В распоряжении газеты Los Angeles Times оказались документы Пентагона о расходах, в которых было указано, что обозначенная сумма по-прежнему остается на американских счетах.