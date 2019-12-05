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Заседание Российско-Китайского комитета дружбы началось в Пекине

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Заседание российско-китайского комитета дружбы началось в Пекине

Пекин, 5 декабря. Двенадцатое пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития начало свою работу в столице КНР.

Сообщается, что сопредседателем с российской стороны является бизнес-омбудсмен Борис Титов, специальный председатель с китайской стороны — зампред Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ся Баолун.

По словам Ся Баолуна, Пекин рассчитывает добиться эффективных результатов во время двустороннего заседания, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он обратил внимание, что таким образом будет внесен вклад в развитие партнерства и сотрудничества между Пекином и Москвой.

Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ и КНР планируют укреплять сотрудничество в отрасли стратегической безопасности в соответствии с приоритетными интересами обеих стран.

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Источник: РИА Новости
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