Изувеченная мужем Грачева предложила отслеживать домашних тиранов по геолокации

Москва, 5 декабря. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный на сайте Совета Федерации, содержит положение о защитных предписаниях, запрещающих агрессору вступать в контакт с жертвой. Маргарита Грачева, пострадавшая от рук супруга, считает, что эта мера может стать эффективной защитой против домашних тиранов.

«Если бы она появилась два года назад, то, возможно, помогла бы в моей ситуации», — цитирует девушку «Парламентская газета».

Согласно проекту закона, агрессору могут запретить контактировать с жертвой лично, по телефону или через Сеть, а также предпринимать попытки выяснить ее место пребывания. Выдавать предписание будут на срок до 30 дней, на этот период агрессора поставят на профилактический учет и контроль.

Грачева, комментируя документ, предложила ввести для домашних тиранов электронные браслеты. Девушка напомнила, что такая практика уже есть в некоторых странах Европы, где агрессоров могут отследить по геолокации.

«Понятно, что сразу нельзя выделить огромные средства из бюджета на электронные браслеты, но это можно было бы сделать в перспективе», — считает она.

Девушка также сочла эффективным положение законопроекта о появлении в регионах кризисных центров. Жертвы домашнего насилия смогут обратиться туда за помощью.

Напомним, в 2017 году супруг жительницы подмосковного Серпухова вывез девушку в лес, где на почве ревности отрубил ей кисти рук топором, пишет НСН. Затем мужчина сам доставил изувеченную Грачеву в больницу и сдался полиции.

Когда произошла трагедия, пара уже не жила вместе и находилась на стадии развода. Позже мужа Грачевой приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав на двоих детей.

Врачи смогли восстановить только левую кисть девушки, вместо правой она теперь носит протез. Грачева выпустила собственную книгу, написанную в соавторстве с мамой, в которой рассказала потрясшую всю страну историю, передает «Царьград». Девушка призналась, что мечтает о большой семье и любящем муже, однако пока не хочет афишировать новые отношения.