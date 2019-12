Американские ученые придумали новый способ борьбы с алкогольной зависимостью 277

Москва, 5 декабря. Группа ученых из Национального института здоровья в Бетесде (США) разработала новый способ борьбы с алкогольной зависимостью. Исследователи проводили эксперименты на мышах. Они научили подопытных останавливаться при повышении градуса спиртного. Американские специалисты частично заблокировали фермент альдегиддегидрогеназа, расщепляющего спирт в организме. В рамках исследования мышам предоставлялись две емкости: с водой и спиртовым растровом. Грызунам нужно было выбрать, из какой миски пить. Обычные мыши выбирали алкоголь от трех градусов, повышая градус до девяти. После этого они сокращали долю выпиваемого раствора, но продолжали пить и более крепкий напиток, дойдя до 21 градуса. Мыши с полностью заблокированным альдегиддегидрогеназом переставили пить уже после трех градусов, а с частично заблокированным ферментом пили алкоголь до девяти градусов, но не пили более крепкие спиртные напитки. «Частичная блокада АДГ доставляет организму достаточно неприятностей, чтобы он не стремился поглощать алкоголь высокой крепости, а вот в малых дозах — сравнимых с крепостью пива или вина — спирт остается безопасен», — говорится в сообщении N+1.

infox - new

Автор: Данила Копп