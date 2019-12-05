Вена, 5 декабря. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что мировая дипломатия сильно сдала позиции. Политик приедет в Москву, где российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог» 9 декабря проведет презентацию ее книги. Кроме того, она прочтет лекции в МГИМО и МГЛУ.

Как пишет РИА Новости, Кнайсль уточнила, что сейчас завершает книгу о дипломатии. Как объяснила автор, в современном мире происходит деградация мировой дипломатии. Бывший министр иностранных дел Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии.

«Дипломатическое ремесло, к моему большому сожалению, сильно сдало позиции, причем повсюду. Нет настоящего разговора, когда смотрят друг другу в глаза, когда ведут диалог», — сказала она.

Бывший министр объяснила, что на двусторонних встречах зачитываются только заготовленные «сценарии», речи о диалоге и дипломатии нет.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в США сейчас нет запроса на русофобию, но антироссийская линия агрессивно навязывается, в том числе распространением фейковых новостей.

Министр иностранных дел принял участие в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он прокомментировал отношение к России со стороны американского общества.

По мнению Лаврова, запроса на русофобию в США нет. Однако СМИ по-прежнему спекулируют на лживых обвинениях. При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что это «искусственно подогреваемый напор».

Поэтому многие понимают, что с Москвой лучше договариваться на честных условиях. Дружить не обязательно, но сотрудничать на равноправных условиях стоит, резюмировал Лавров.