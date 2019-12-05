Опыт ФАН и ФЗНЦ пригодится будущему Федеральному агентству по информационной безопасности

Презентация доклада Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии» состоялась в среду, 4 декабря, в пресс-центре МИЦ «Известия». На мероприятии присутствовали президент ФЗНЦ, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, а также ряд экспертов.

Среди спикеров был колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который поделился впечатлениями от мероприятия и рассказал о своих предложениях.

Концепция информационной безопасности

В России в 2016 году была утверждена новая «Доктрина информационной безопасности», которая получила новации в сравнении с аналогичным документом от 2000 года. Эти новации в целом отвечают возникающим сегодня угрозам, однако за последние три года, на мой взгляд, ситуация изменилась — сегодня Запад развязал против России настоящую гибридную войну. На мой взгляд, пришло время дополнить доктрину концепцией, которая привела бы к созданию очень важной структуры — Федерального агентства по информационной безопасности РФ.

В последнее время против нашей страны довольно часто, а точнее — постоянно, совершаются координируемые из-за рубежа информационные атаки, которые по воздействию сродни терактам. В случае теракта ситуацию берет в свои руки Национальный антитеррористический комитет (НАК), который наделен соответствующими полномочиями для работы во время чрезвычайных происшествий.

В ходе выступления на мероприятии я внес предложение: создать аналогичный орган, касающийся информационной безопасности нашей страны. Предлагаю назвать его Федеральное агентство по информационной безопасности РФ. Считаю, что этой структуре можно будет доверить непосредственное отражение массированных информационных атак, координируемых нашими недругами.

Речь идет об информационных терактах по типу действий украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), о действиях структур, получающих финансирование от беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского и так далее. В последнее время подобных атак стало слишком много.

Считаю, что при создании агентства по информационной безопасности можно использовать опыт и наработки ФЗНЦ и ФАН. Тем более, что ФАН создал уникальный продукт в виде Классификатора СМИ. Идея создать новое государственное ведомство, на мой взгляд, прекрасно дополняет предложение главы ФЗНЦ Александра Малькевича сформировать федеральное агентство по кибербезопасности. На мой взгляд, кибербезопасность должна стать одной из задач подобной структуры.

Призыв к Рамзану Кадырову

Одним из самых резонансных случаев блокировки в Facebook известного человека является «кейс» главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Его лишили возможности публиковаться и в Facebook, и в Instagram. По мнению Малькевича, если Кадыров решит вступить в бой с подобной несправедливостью юридическими методами, ФЗНЦ мог бы объявить краудфандинг в том же Facebook для сбора средств на адвокатскую помощь в США, чтобы именно там, на родине этой социальной сети, глава Чечни мог подать иск о моральном ущербе. Я призвал коллег обратиться через журналистов к Рамзану Кадырову, чтобы тот принял решение о возможном начале судебной тяжбы с Facebook. На мой взгляд, создание подобного прецедента необходимо: нужно призвать Facebook к порядку, чтобы наши соотечественники никогда больше не попадали в подобные ситуации.

Только если заблокируют Ольгу Бузову

Мы все прекрасно понимаем, что пока топ-звезды Instagram типа Ольги Бузовой не имеют проблем с соцсетями, в которых они, можно сказать, живут, то и резонанса на всю страну из-за блокировки кого-то, не имеющего отношения к шоу-бизнесу, не будет. А вот возможная блокировка условной Бузовой может стать в определенной мере шоком для медиасреды. Это я тоже считаю проблемой, на которую обратил внимание в ходе своего выступления. В нашей стране происходит подмена понятий: общественно-политическая проблематика многим кажется неважной по сравнению с мелким и наносным.

Вспомните, во что СМИ превратили ничего не значащий инфоповод про оговорку Бузовой при произнесении фамилии прославленного певца Льва Лещенко (Бузова назвала его «Левченко»). Больше суток эту тему буквально обсасывали все ведущие российские издания, а Лев Валерьянович был вынужден отвечать на однотипные вопросы журналистов, не обиделся ли он.

Думаю, столь большое внимание к шоу-бизнесу, в том числе в социальных сетях, не столь невинно, как кажется. Все эти «звезды Instagram» подают нашей молодежи не лучший пример, и регулирование этой сферы, с точки зрения информационной безопасности, пойдет нашему обществу только на пользу.