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Пушков отреагировал на отказ президента Польши называть Россию «врагом НАТО»

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Пушков отреагировал на отказ президента Польши называть Россию «врагом НАТО»

Москва, 5 декабря. Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом НАТО, «мало что означает», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его мнению, глава Польши попросту решил «не входить в диссонанс» с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Однако его заявление об отношениях России и Североатлантического альянса не означает реальных действий, добавил Пушков.

Сенатор полагает, что Варшава не откажется от политики давления и санкций.

«Отказ Дуды назвать Россию «врагом НАТО» мало что означает.  (...) Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом», — отреагировал Пушков в микроблоге Twitter.

Ранее президент Польши во время пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса заявил, что РФ — сосед, с которым НАТО не всегда соглашается. Никакой враждебности между сторонами, по его мнению, нет.

Пушков отреагировал на отказ президента Польши называть Россию «врагом НАТО»

Отметим, что руководство НАТО в последние годы активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам. Свои действия Альянс голословно объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны Москвы» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. 

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Источник: Twitter сенатора Алексея Пушкова
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