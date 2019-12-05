Росконтроль рассказал, можно ли есть сосиски без варки

Москва, 5 декабря. Сосиски представляют собой уже готовый продукт, который можно употреблять без дополнительной термической обработки, делать это не стоит лишь тогда, когда продукция небезопасна по микробиологическим показателям. Об этом рассказали специалисты Росконтроля после исследования семи образцов товара этой категории.

В ведомстве изучили сосиски торговых марок «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Ближние горки» и «Окраина». Два из семи протестированных образцов оказались не рекомендованными к употреблению без приготовления.

«В сосисках «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (почти в 10 и почти в 5 раз соответственно)», — говорится в выводах исследования.

Эксперты предупредили, что их употребление в «сыром» виде может привести к отравлению.

За несоответствие требованиям микробиологической безопасности образцы этих двух торговых марок были добавлены в «черный список» Росконтроля.

Остальные производители не допустили грубых нарушений при производстве сосисок, однако эксперты обнаружили в них небольшие недочеты, поэтому они попали в «список товаров с замечаниями». Из всех проверенных образцов рекомендованными к покупке оказались молочные сосиски одного производителя — «Дымов».

Ранее специалисты Росконтроля проверили на соответствие требованиям семь марок творога с массовой долей жира 9% и пришли к выводу, что рекомендованным к покупке может быть творог только одного производителя. В некоторых марках при проверке на безопасность было обнаружено высокое содержание дрожжей и плесени, в случае с одним брендом норма оказалась превышена в несколько сотен раз. Эти торговые марки были занесены в «черный список» ведомства из-за нарушений техники безопасности.