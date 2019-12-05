Жительница Бийска получила 15 лет колонии за убийство 11-месячной дочери

Барнаул, 5 декабря. Следователи признали виновной в убийстве мать 11-месячной девочки, которую обнаружили мертвой в пакете в подъезде жилого дома в Бийске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

Тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет, было обнаружено 28 июля. Следственный комитет по региону завел уголовное дело. Согласно сведениям ведомства, смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы (ЧМТ).

Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном причинении смерти другому человеку.

По версии следствия, жительница Бийска со своей дочкой вернулась домой из гостей, где употребляла спиртные напитки. Ребенок не успокаивался и плакал, в результате женщина нанесла девочке несколько сильных ударов. Женщина признала свою вину в убийстве в полной мере, рассказав, что желала смерти ребенка, поскольку дочь отнимала много сил и времени.

Преступница приговорена к 15 годам тюрьмы с отбыванием в колонии особого режима.