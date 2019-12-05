Россияне назвали любимые фильмы на Новый год

Москва, 5 декабря. Россияне назвали советский двухсерийный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» любимой новогодней картиной всех времен, в тройку лидеров рейтинга вошли также его «Карнавальная ночь» и рождественская комедия Криса Коламбуса «Один дома». Об этом свидетельствует статистика проекта «Кино Mail.ru».

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» была создана в 1975 году и впервые показана в Советском Союзе 1 января 1976 года. Аудиторию первого показа оценили в 100 миллионов зрителей. Фильм настолько понравился россиянам, что уже 7 февраля его вновь показали после многочисленных просьб.

История о враче Евгении Лукашине и учительнице Надежде Шевелевой не только завоевала любовь зрителей, но и была удостоена Государственной премии СССР в 1977 году. Главные роли в картине исполнили Андрей Мягков, Юрий Яковлев и Барбара Брыльска.

Второе место рейтинга занял голливудский фильм «Один дома», главная роль в котором досталась Маколею Калкину.

«Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия — «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут», — уточнили в пресс-службе проекта.

В топ-10 любимых новогодних фильмов среди россиян вошли также «Чародеи» Константина Бромберга, вторая часть фильма Коламбуса о мальчике Кевине Маккаллистере и «Реальная любовь» Ричарда Кертиса.

Примечательно, что ни одна из современных российских новогодних кинолент последних лет в список не попала. Аналитики составили отдельный рейтинг по фильмам XXI века, который возглавила картина «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях.

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