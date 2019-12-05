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Медучреждения Сирии в провинции Алеппо заработали в полную силу

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Медучреждения Сирии в провинции Алеппо заработали в полную силу

Дамаск, 5 декабря. Медики возвращаются в северные районы провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Это позволило больницам и поликлиникам в населенных пунктах, которые в течение длительного времени находились под контролем боевиков, заработать на полную мощь. Об этом рассказал в четверг журналистам представитель медицинского отряда специального назначения.

Так, в регионе развернута большая группировка российских врачей, которые помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются навыками и опытом, а также предоставляют для работы новейшую диагностическую аппаратуру.

Доктора отмечают, что языковых трудностей при общении с коллегами из САР практически нет, поскольку почти в каждом медицинском учреждении есть врач, который обучался в российских специализированных вузах.

Особо остро стоит вопрос нехватки врачей и медицинской техники и лекарств в небольших населенных пунктах севера страны, где проживают малочисленные общины.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Сегодня сирийские власти работают над политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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