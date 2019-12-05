После трудовой книжки россияне больше всего хотели бы оцифровать полис ОМС

Москва, 5 декабря. Наибольшее число россиян вслед за трудовой книжкой хотели бы оцифровать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по подбору персонала и поиска работы Superjob.

«Отвечая на вопрос, какие еще документы россияне хотели бы оцифровать, 41% назвал полис ОМС, 38% — ИНН, 37% — СНИЛС», — следует из данных компании.

Кроме того, граждане России не отказались бы иметь в электронном варианте медкарту (31%), паспорт (27%), свидетельство о рождении (24%) и водительское удостоверение (23%).

В то же время почти треть респондентов заявили, что выступают против любых электронных документов.

Опрос проводился 3-4 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Госдума приняла пакет законов о введении в России с 2020 года электронных трудовых книжек, автором инициативы выступило правительство. Переход к новой форме документа будет добровольным и постепенным. Оповестить работодателя о своем выборе сотрудник сможет до конца следующего года, написав соответствующее заявление. Права на бумажный документ не будет только у тех, кто впервые вступит в трудовые отношения после 2021 года.

Также депутат Госдумы Андрей Исаев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, опасен ли отказ от бумажного документа о трудоустройстве.

Ранее специалисты сервиса Superjob назвали профессии в IT-сфере, которые в 2020 году станут самыми востребованными на рынке, и рассказали, какие профессии россияне считают самыми скучными.