Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

Москва, 5 декабря. Самыми высокооплачиваемыми работниками в этом году стали специалисты в сфере информационных технологий (IT) и розничной торговли. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Headhunter.

Специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем по стране 91,2 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом заработок в этой сфере увеличился на 6,5%.

Аналогичный темп роста заработных плат был зафиксирован в розничной торговле. Однако специалисты этой сферы по-прежнему считаются одними из низкооплачиваемых работников. Согласно данным, средняя ежемесячная зарплата равняется 59 тыс. рублей.

Медленный рост продемонстрировали медицинская, фармацевтическая и строительная сферы, показатель роста составил 1,2%. Темп роста зарплаты в химпроизводстве также оказался небольшим — 1,3%.

Примечательно, с точки зрения абсолютных показателей медики получают в среднем по России 80 тыс. рублей в месяц, а строители — 74 тыс. рублей.

В других отраслях рост зарплаты был в пределах 2,8-4,4%, сообщили «Известия», сославшись на данные исследования.

Самые низкие зарплаты в 2019 году зафиксированы у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — в среднем 46,7 тысячи рублей.