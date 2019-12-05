Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

45
0 Оставить комментарий

Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

Москва, 5 декабря. Самыми высокооплачиваемыми работниками в этом году стали специалисты в сфере информационных технологий (IT) и розничной торговли. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Headhunter.

Специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем по стране 91,2 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом заработок в этой сфере увеличился на 6,5%.

Аналогичный темп роста заработных плат был зафиксирован в розничной торговле. Однако специалисты этой сферы по-прежнему считаются одними из низкооплачиваемых работников. Согласно данным, средняя ежемесячная зарплата равняется 59 тыс. рублей.

Медленный рост продемонстрировали медицинская, фармацевтическая и строительная сферы, показатель роста составил 1,2%. Темп роста зарплаты в химпроизводстве также оказался небольшим — 1,3%.  

Примечательно, с точки зрения абсолютных показателей медики получают в среднем по России 80 тыс. рублей в месяц, а строители — 74 тыс. рублей.

В других отраслях рост зарплаты был в пределах 2,8-4,4%, сообщили «Известия», сославшись на данные исследования.

Самые низкие зарплаты в 2019 году зафиксированы у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — в среднем 46,7 тысячи рублей.

infox - new
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров