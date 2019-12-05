Москва, 5 декабря. Совет судей предлагает разработать для средств массовой информации правила освещения деятельности судов, а также ввести ответственность для журналистов за давление на суд. Об этом говорится в концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.

В России судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом. Кроме того, в случае принятия законопроекта будет запрещено лоббирование интересов через публикацию негативных материалов о деятельности судебных органов. Как пишет ТАСС, ссылаясь на «Ведомости», «скандализация правосудия» подразумевает манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета. В это понятие также включили беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия.

По мнению Совета судей, пришло время предусмотреть наказания за подобные действия со стороны средств массовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что судебная система в РФ развивается. Российский лидер отметил, что в ней существуют свои проблемы, но призвал осторожно, профессионально и без лозунгов подходить к изменениям судебной системы.

«В этой сфере, которая имеет выход на миллионы граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом: не навреди», — сказал Путин.

Президент России встретился с выпускниками второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. Обращаясь к выпускникам, Путин заявил, что главный вопрос, который встает, когда речь заходит о судебной реформе, это — что конкретно и как делать.

«Вопрос в том, что, как, какими темпами», — уточнил Путин.

Напомним, ранее российский лидер неоднократно говорил, что от эффективности судебной системы зависит развитие РФ в целом.