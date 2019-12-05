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В России судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом

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В России судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом

Москва, 5 декабря. Совет судей предлагает разработать для средств массовой информации правила освещения деятельности судов, а также ввести ответственность для журналистов за давление на суд. Об этом говорится в концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.

В России судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом. Кроме того, в случае принятия законопроекта будет запрещено лоббирование интересов через публикацию негативных материалов о деятельности судебных органов. Как пишет ТАСС, ссылаясь на «Ведомости», «скандализация правосудия» подразумевает манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета. В это понятие также включили беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия.

В России судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом

По мнению Совета судей, пришло время предусмотреть наказания за подобные действия со стороны средств массовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что судебная система в РФ развивается. Российский лидер отметил, что в ней существуют свои проблемы, но призвал осторожно, профессионально и без лозунгов подходить к изменениям судебной системы.

«В этой сфере, которая имеет выход на миллионы граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом: не навреди», — сказал Путин.

Президент России встретился с выпускниками второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. Обращаясь к выпускникам, Путин заявил, что главный вопрос, который встает, когда речь заходит о судебной реформе, это — что конкретно и как делать.

«Вопрос в том, что, как, какими темпами», — уточнил Путин.

Напомним, ранее российский лидер неоднократно говорил, что от эффективности судебной системы зависит развитие РФ в целом. 

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Источник: ТАСС
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