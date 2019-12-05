В Госдуме оценили вероятность раскола НАТО после заявления Дуды о России

Отношения России и НАТО — это параллель отношений РФ и США, а позиция президента Польши Анджея Дуды не повлияет на налаживание связей между нашей страной и Североатлантическим альянсом, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Польский лидер не считает Россию врагом НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует… Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — объяснил Дуда.

По словам лидера Польши, РФ — это сосед, с которым альянс не всегда соглашается, однако никакой враждебности нет.

«Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми, но здесь речь не идет о какой-то враждебности», — резюмировал он.

Как утверждает Александр Шерин, такая позиция Дуды — это его личное мнение. При этом, несмотря на позицию польского лидера, отношения России и НАТО не наладятся, так как все зависит от мнения США.

«Не существует никакого коллективного мнения НАТО, а существует только мнение США. В блок НАТО входят страны, которые выполняют волю США. Поэтому отношения России и НАТО — это параллель отношений России и США. Если российско-американские отношения будут более теплые, то отношения РФ и НАТО улучшаться», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Мнение президента Польши относительно России не приведет к какому-либо расколу среди участников Североатлантического альянса, считает депутат.

«К расколу это не приведет, так как вся эта организация находится под жестким протекторатом США. Поэтому там нет ни у кого никакого раскола. Они могут между собой ссориться и иметь разные позиции. Раскол может произойти в организации, где существует два-три равновеликих лидера. В НАТО есть только один лидер — США. Возглавить откалывающиеся части альянса в НАТО никто не сможет», — сказал парламентарий.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО должны переосмыслить отношения с Россией. Французский лидер отметил, что вопрос стабильности в Европе полностью зависит от диалога с Москвой.

Саммит 29 лидеров стран — участниц НАТО прошел в Лондоне 3-4 декабря. Мероприятие стало юбилейным, так как альянс был создан в 1949 году — ровно 70 лет назад.

Кроме того, немецкое издание Die Welt назвало Китай главной опасностью для военно-политического блока НАТО. В материале указывается, что Китай хочет купить политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику.