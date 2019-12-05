Впавший в кому в аквапарке в Благовещенске ребенок пришел в сознание

Благовещенск, 5 декабря. Впавший в кому после посещения аквапарка в Благовещенске девятилетний мальчик пришел в сознание, сообщили в Министерстве здравоохранения Амурской области.

В министерстве отметили, что ребенок, доставленный из аквапарка, по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что состояние мальчика «тяжелое, но с положительной динамикой».

«Ребенок пришел в сознание», — рассказали в Минздраве.

Ранее СУ СК России по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет «АиФ».

По данным следствия, вечером 3 декабря пять детей и двое взрослых пришли в аквапарк «Плаза», напомнил телеканал «360». Девятилетний мальчик, который не умел плавать и остался без присмотра взрослых, зашел в бассейн и начал тонуть. Со дна ребенка достал инструктор аквапарка, но ребенок был уже в состоянии комы. Его доставили в больницу.