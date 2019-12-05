Париж замер в ожидании крупнейших погромов десятилетия. Колонка Владимира Тулина

Во Франции проходит крупнейшая за последние десятилетия общенациональная забастовка, которая может сокрушить экономику страны и спровоцировать масштабные социальные потрясения. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из Парижа.

Последние дни из Франции постоянно приходили сообщения, свидетельствующие о том, что забастовка 5 декабря 2019 года приобретет гигантский размах. О своем участии в ней заявили даже такие редко бастующие трудовые группы населения как пожарные и полицейские. Энергетики обещают обесточить 40% правительственных зданий, будут закрыты 40% государственных и частных школ, практически все университеты и лицеи. Объявили о забастовке и семь нефтеперерабатывающих заводов.

Ожидается полная транспортная блокада - не тронутся от вокзалов 90% поездов, не вылетят самолеты национальной авиакомпании Air France. Многие иностранные авиакомпании, в том числе Аэрофлот, отменяют свои рейсы в Париж. Тут ожидается транспортный коллапс из-за всеобщей забастовки в которой примет участие даже профсоюз таксистов. И хотя работники метро обещают пускать по каждой из линии по одному поезду раз в 3-4 часа это мало что меняет - он даже теоретически не сможет перевести всех желающих.

Посетив накануне забастовки основные улицы Парижа могу сказать, что на первый взгляд тут всё пока спокойно. Правда, наш автобус из аэропорта обогнала колонна машин жандармерии. Уже объявлено, что завтра в Париже будет задействовано 6000 жандармов и полицейских. Несколько раз видел грузовики, перевозящие полицейские ограждения, полицейские машины несущиеся под звук сирены, а на Площади Республики пожарники установили палатки и призывают всех поддержать их завтрашний протест. Если год назад, когда начиналось движение жёлтых жилетов, повсюду можно было услышать и прочитать фамилию президента Франции вместе со словом «демисьон» (отставка), то сейчас на каждом шагу слышишь и на многих стенах видишь листовки и плакаты со словом «гевр» (забастовка). Впрочем, и сейчас виновник торжества тот же - Эммануэль Макрон.

На этот раз он решил провести пенсионную реформу. Официально объявлено, что пенсионный возраст остаётся прежним - 62 года для всех, но если человек выходит на пенсию в этом возрасте, то пенсия его будет на 10% ниже заработанной, а если в 63, то на 5%. С другой стороны, у тех, кто выйдет на пенсию в 65 и 66 лет она будет на 5 и 10% выше соответственно. С одной стороны, минимальная пенсия повышается до 85% от минимальной зарплаты, а с другой стороны отменяется льгота полицейских, пожарных, транспортников выходить на пенсию досрочно.

Как известно, после первого протеста жёлтых жилетов против повышения цен на горючее, Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением в котором заявил, что каким бы массовым не был протест, его решение о повышении цен отмене не подлежит. В результате возмущения от этого заявления последующие протесты жёлтых жилетов стали значительно более массовыми и агрессивными, что и вынудило президента Франции вначале отменить повышение цен на горючее, а потом ещё и поднять минимальную зарплату на 100 евро. Сейчас глава французского государства заявил:

«Это очень трудная реформа, но я сделаю все, чтобы она не была заблокирована ее противниками. Я не проявлю слабости, даже если это сделает меня непопулярным».

Поменяет ли Эммануэль Макрон снова свою позицию или на этот раз будет стоять до конца и сможет удержаться у власти - покажет ближайшее будущее. А пока крупнейшие профсоюзы Франции сообщили, что всеобщая стачка 5 декабря 2019 года это не однодневная акция, а начало протеста, который будет продолжаться до отмены пенсионной реформы.