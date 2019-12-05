В Госдуме предрекли «темноту» из-за высылки дипломатов России из Германии

Москва, 5 декабря. Высылка сотрудников дипломатической миссии РФ из Германии приведет «в темноту», а не к конструктивизму. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам депутата, действия германских властей могут привести лишь к дестабилизирующим отношениям.

«Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определенной степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией», — передает RT слова Швыткина.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что для обвинений необходимы конкретные улики и доказательства. Он указал, что в Берлине есть некоторые «лица», которые пытаются испортить отношения между Германией и РФ.

Как отмечал член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков, высылка Германией российских дипломатов является попыткой вплести политику в криминальный инцидент с убийством гражданина Грузии в Берлине, отмечал «Царьград».

Российские политики также обращали внимание на то, что ситуация напоминает скандальную историю с инцидентом в британском Солсбери, когда Россию обвинили в том, чего она не делала, указывало радио Sputnik.

Как сообщала «Газета.Ru», дипломатическое ведомство Германии накануне объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии. В конце лета 2019 года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Берлинская прокуратура позже сообщила, что по подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина.