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Двое пострадавших во время стрельбы в Перл-Харборе скончались

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Двое пострадавших во время стрельбы в Перл-Харборе скончались

Гонолулу, 5 декабря. Официальный представитель военной базы «Перл-Харбор» Роберт Чадвик заявил, что двое гражданских, раненных во время стрельбы на территории военного объекта, погибли. Нападавший свел счеты с жизнью.

Всего от рук стрелка пострадали трое человек, которые выполняли работы на местной военно-морской верфи для Министерства обороны США. Двух мужчин медикам спасти не удалось.

«Я могу подтвердить, что два человека скончались», – цитирует ТАСС Чадвика.

Представитель базы «Перл-Харбор» также отметил, что стрелявший мужчина служил в Военно-морских силах США. Какими мотивами он руководствовался на данный момент неизвестно.

Напомним, после появления информации о ЧП американская объединенная база «Перл-Харбор» была закрыта. В настоящее время военный объект вернулся к прежнему режиму работы.

В ноябре правительство Соединенных Штатов Америки взбудоражила стрельба в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния, в результате которой три человека получили ранения. Одна из пострадавших скончалась в больнице.ЧП привело к закрытию нескольких школ в районе.

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Источник: ТАСС
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