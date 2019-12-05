Болгария назвала причину задержки строительства газопровода. События дня ФАН-ТВ

Болгария назвала причину задержки строительства газопровода Премьер Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что страна задерживает возведение ветки газопровода «Турецкий поток». Об этом он сказал в эфире BTV. Борисов сообщил, это обусловлено тем что страна поздно начала возведение «Турецкого потока». Он также подчеркнул, что каждая страна имеет право искать альтернативу, поэтому Болгария ищет «альтернативную диверсификацию». Но видимо поиски не увенчиваются успехом, так как премьер Болгарии добавил, что надеется на скорое завершение строительства ветки газопровода.

Порошенко позвал украинцев на «майдан» Главы трех украинских партий — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» призвали граждан Украины выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в «нормандском формате», который пройдет девятого декабря в Париже. Об этом в Facebook написал депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий. Под обращением стоят подписи Порошенко, Тимошенко и Вакарчука. По их мнению, Украине не следует идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны. Напомним, в саммите примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. И это событие должно улучшить положение дел в ДНР и ЛНР, но видимо не всем элитам Украины важна мирная жизнь людей на этих территориях.

Стрельба в Перл-Харбор унесла жизнь человека В результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харбор погиби двое человек, еще один доставлен в больницу. По словам очевидцев, стрелявший покончил жизнь самоубийством. Его личность установлена, им оказался моряк американских ВМС, но имя не сообщается. Власти заявили, что по меньшей мере 100 свидетелей были опрошены по поводу инцидента. Расследованием занимается ВМС США. Причины такого поступка пока неизвестны.