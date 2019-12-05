В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов»

Москва, 5 декабря. Депутаты Государственной думы России выступили с предложением ужесточить наказание для ведущих незаконную коллекторскую деятельность граждан. В нижней палате парламента выступили с инициативой привлечь к уголовной ответственности «черных коллекторов».

На такую идею депутатов натолкнули массовые жалобы россиян на коллекторов, которые игнорируют нормы российского законодательства. Сейчас за нарушение законодательства им грозит административная ответственность.

Заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что принятые Госдумой меры и изменения федеральных законов, как оказалось, являются недостаточным механизмом «для обуздания деятельности коллекторов».

«Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла», – заявил депутат.

По его словам, планируется создание группы для проработки соответствующих поправок и внесения их в Уголовный кодекс России, отметили «Известия».

В свою очередь член комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовное ответственности сперва должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность, то есть «черных коллекторов».