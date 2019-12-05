Пентагон опроверг сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток

Вашингтон, 5 декабря. Пентагон опроверг сведения о планах американских властей отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь военного ведомства Улисса Фарах в своем Twitter-аккаунте.

По словам представителя Пентагона, это сообщение неверное.

«Соединенные Штаты не рассматривают отправку 14 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток», — уточнила она.

Ранее также сообщалось, что Вашингтон направит дополнительный военный контингент в составе трех тысяч человек в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти планируют увеличить свой контингент в регионе в два раза. Согласно данным таблоида, помимо 14 тысяч солдат на Ближний Восток будут отправлены десятки кораблей и другая военная техника. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп якобы был «убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран», отмечал RT.