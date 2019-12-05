Назван топ-5 самых популярных подержанных автомобилей в России

Москва, 5 декабря. Автомобильные эксперты провели исследование, по итогам которого выяснили, что чаще всего россияне перепродают немецкие автомобили Audi.

По словам специалистов, 39% транспортных средств этой марки, которые были реализованы в текущем году на вторичном рынке России, сменили как минимум четвертого хозяина. Далее по списку идет представитель немецкого концерна BMW — 38%, «бронза» досталась Honda — 33%. В топ-5 также были включены автомобили немецкого и японских концернов — Mercedes-Benz, Mitsubishi и Mazda, пишут «Известия».

Российская Lada заняла 10-ю строчку среди наиболее часто перепродаваемых подержанных авто. Три и более владельцев у нее было указано в 24% случаев. Уточняется, что Lada — самая массовая марка среди поддержанных машин. На ее долю в середине осени пришлась примерно четверть от суммарного числа торговых сделок купли-продажи — 131,5 тыс. из 527 тыс.

Ранее эксперты назвали топ-5 самых ожидаемых кроссоверов на российском рынке. Отмечалось, что данный список возглавил китайский Geely SX11.