Вашингтон, 5 декабря. Восьми гражданам Соединенных Штатов предъявлены обвинения в нелегальном перечислении денежных средств предвыборному штабу Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает в четверг телевизионный канал CNN.

Среди обвиняемых один из основных свидетелей специального прокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и руководитель фирмы Allied Wallet Ахмад Хаваджа. Указанных граждан обвиняют в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием, что адресантом является Надер, который якобы отчитывался об этом властям неуказанного государства из Ближнего Востока. Параллельно канал не указывает, имел ли Надер тесные связи или контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Деньги, как отмечается, предназначались для кампании Клинтон.

Так, Надер обвиняется в том, что он перечислил более 3,5 миллиона долларов политическим комитетам, чтобы они «могли получить доступ к Клинтон».

Хаваджа устроил мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию экс-кандидата в президенты Клинтон в своем доме, где присутствовал ее муж Билл Клинтон. Это стало возможным после того, как он сам внес почти миллион долларов на нужды предвыборного штаба. Кроме того, еще одно из обвинений в адрес Надера касается перевозки детских порнографических материалов. В общей сложности в обвинении насчитывается 53 преступных эпизода.

Как сообщал «Царьград», если Хиллари Клинтон будет участвовать в президентских выборах США в 2020 году, то это станет большим подарком для нынешнего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа.