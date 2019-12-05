Журналисты Die Welt назвали главного противника стран НАТО

Берлин, 5 декабря. Немецкое издание Die Welt рассказало, какая страна должна стать главным опасением для военно-политического блока НАТО. По мнению немецких журналистов, такой страной является Китай.

Говоря об опасности КНР, автор статьи отмечает, что Китай хочет купить политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику.

«Китай эффективно работает над тем, чтобы распространить свое влияние на мировые океаны и впоследствии контролировать доступ к международным морским путям», — считает журналист Кристоф Шильтц.

Другим преимуществом называет сильное вооружение Китая, из-за чего роль американцев как гаранта безопасности ряда стран становиться все сомнительнее.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса. По мнению польского лидера, Россия является соседом, с которым альянс не всегда соглашается, однако никакой враждебности нет.

Позже его слова прокомментировал сенатор РФ Владимир Джабаров. По его мнению, данное заявление было продиктовано точкой зрения Дональда Трампа, который дал всем понять, что не считает Россию врагом, заявив о необходимости сотрудничества с РФ. Остальные страны — участницы блока НАТО мгновенно поддержали американского лидера.

Саммит 29 лидеров стран, входящих в состав Альянса, прошедший в Лондоне 3–4 декабря, стал юбилейным. Целью встречи политиков была «модернизация» и «перезагрузка» Североатлантического альянса. Однако в результате получилась грандиозная свара «всех против всех».