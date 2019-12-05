Ургант отреагировал на слова Певцова о предательстве Познера

Москва, 5 декабря. Телеведущий Иван Ургант ответил на слова актера Дмитрия Певцова, назвавшего журналиста Владимира Познера «предателем Родины».

Ранее Певцов в образе Иосифа Сталина выступил с критикой в адрес Познера, назвавшего «мракобесами» противников абортов и сообщившего, что гомосексуальные наклонности присущи каждому десятому жителю Земли.

«Всем ясно, что ты не любишь эту страну. Я так тебе скажу: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель, предатель своей Родины. Не надо здесь жить, уезжай», — сказал актер, обращаясь к Познеру.

Ургант заявил, что хочет поддержать коллегу, работающего с ним на одном канале, но не желал бы «признаваться» в нетрадиционной ориентации.

«Врагом России назвал! Мог бы просто сказать «я не согласен», — нет, он сказал «враг России». И это резкое заявление. Надо было ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто «враг народа» и все», — сказал телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Отметим, что в видеообращении Певцова, опубликованном в его Instagram, не было словосочетания «враг России».

Ургант отметил, что хотел бы примирить Певцова и Познера, и в шутку предложил актеру поехать с ним в Нидерланды и снять там документальный фильм. Журналиста он позвал в течение недели вести вместе с ним вечернее шоу в плавках Певцова из фильма «…По прозвищу «Зверь».