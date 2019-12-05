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«Известия» предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

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«Известия» предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Москва, 5 декабря. Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, что сильно повлияет на цену обязательного страхования. В особенности, изменения ударят по карману жителей густонаселенных регионов России, предупреждают СМИ.

О возможном подорожании ОСАГО «Известиям» сообщили в пресс-службе «Российского союза страховщиков». Предполагается, что тарифный коридор расширят на 30 % вверх и вниз, коэффициент мощности двигателя автомобиля исключат, но на стоимость ОСАГО будет влиять также коэффициент за грубые нарушения ПДД. С помощью него страховщики смогут точно оценивать аварийность автовладельцев и простимулируют их избегать нарушений.

Из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножится на 2, в Подмосковье на 1,7, а в Санкт-Петербурге на 1,8.

В середине октября группа депутатов Государственной думы РФ отложила рассмотрение законопроекта, который предусматривал бы либерализацию цен на ОСАГО. Законодатели волновались, что отмена территориального коэффициента и повышение предельного размера компенсации потерпевшим повлияет на рост тарифов.

Напомним, ранее автоэксперты заподозрили страховщиков в картельном сговоре с целью повышения стоимости ОСАГО.

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Источник: «Известия»
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