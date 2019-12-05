Производители бытовой химии ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Москва, 5 декабря. В Ассоциации производителей товаров бытовой химии ответили на обвинение Федеральной антимонопольной службы в двойных стандартах.

Ранее ФАС вынесла предупреждение компаниям, производящим стиральные порошки Ariel и Persil. Поводом для него стало то, что товары, продающиеся под этими брендами в России, отличаются по качеству от тех, что поставляются в зарубежные магазины.

Исполнительный директор ассоциации, в которую входит компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Боровский заявил, что ФАС якобы поддерживает миф о более высоком качестве товаров, произведенных за границей. Он также выразил удивление сравнением товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков.

«Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства РФ и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств», — сказал Бобровский.

Он утверждает, что заявление ФАС нанесло ущерб репутации производителей, развивающих производство на территории России и создающих здесь новые высокотехнологичные рабочие места.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году.