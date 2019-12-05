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Названо условие для работы иностранных водителей автобусов в России

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Названо условие для работы иностранных водителей автобусов в России

Москва, 5 декабря. В ГИБДД заявили, что иностранные водители автобусов смогут работать в России только после профессионального обучения в РФ.

По словам начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова, планируется предусмотреть обмен иностранных водительских удостоверений на российские для водителей автобусов и грузовиков только после прохождения ими обучения в автошколах на территории РФ.

«Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин России или лицо, постоянно проживающее в РФ, может управлять транспортным средством на основании иностранного водительского удостоверения только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство или с даты получения паспорта гражданина РФ», — отметил он.

Гиляков сообщил, что эти нововведения могут быть внедрены в числе прочих изменений федерального закона «О безопасности дорожного движения», работа над которыми ведется в данный момент.

Названо условие для работы иностранных водителей автобусов в России

За последнее время в России произошло несколько серьезных ДТП с автобусами. В первый день декабря рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста на лед реки Куэнга, погибли 19 человек, столько же получили ранения. 3 декабря в Воронежской области перевернулся автобус с гражданами Украины, ехавшими из Днепропетровска в Ростов-на-Дону, пострадали 18 человек. В тот же день в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь пассажиров. 4 декабря в Саратове водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение со столбом, травмы и ранения получили 20 человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ГИБДД планирует исключить «площадку» из экзамена на получение водительских прав.

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Источник: ТАСС
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