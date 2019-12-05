Россия призвала к миру и сотрудничеству в Арктике

Вашингтон, 5 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия призывает к взаимовыгодному сотрудничеству и миру в Арктике. По его мнению, вместо того, чтобы соперничать, арктические государства должны восстановить полномасштабный военный диалог.

По мнению Антонова, лидеры стран должны вернуться к формату сотрудничества, который существовал до 2014 года в виде ежегодных встреч глав генеральных штабов. Это создаст стабильность в регионе и не допустит эскалации любого рода конфликта, сообщает телеканал «Звезда».

Москва в свою очередь поддерживает разработку законодательной базы, которая в перспективе должна снизить риски загрязнения Арктики. Страны, имеющие выход в арктические воды, должны эффективнее концентрировать ресурсы для успешного проведения спасательных операций, считает эксперт.

Напомним, ранее МИД РФ рассказал, как НАТО усиливает напряженность в Арктике. По мнению дипломатов, из-за того, что Альянс привлекает внерегиональные государства, усиливается военно-политическая напряженность арктического региона.