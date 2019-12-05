Должников отключат от водоснабжения в Саратове

Саратов, 5 декабря. Должникам за коммунальные услуги в Саратове могут ограничить доступ к водоснабжению в случае хронической просрочки платежей.

Саратовская компания «Концессия водоснабжения — Саратов» (КВС) напомнила абонентам о том, что должникам необходимо оплатить коммунальные услуги в течение пяти дней с момента получения требования о погашении задолженность.

В случае, если неплательщик игнорирует требование, КВС обращается в суд, а если задолженность накапливается в течение двух и более расчетных периодов, компания вправе отключить потребителя от услуг водоснабжения и водоотведения. Современные технологии позволяют сделать это не только в отдельных строениях, но и в конкретных квартирах многоэтажных домов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коллекторы потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.