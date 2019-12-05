Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано» создадут в России

Москва, 5 декабря. Госкорпорация «Роснано» получит из бюджета 20 млрд рублей для создания Фонда проектов цифровой экономики. Организация будет выделять деньги на развитие в стране современных технологий, таких как блокчейн, виртуальная реальность, искусственный интеллект и другие.

О создании фонда говорится в письме главы «Роснано» Анатолия Чубайса к министру экономического развития Максиму Орешкину, сообщает издание «Известия».

Известно, что организация будет предоставлять средства на коммерциализацию и масштабирование проектов по развитию сквозных технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Планируется, что фонд будет инвестировать в каждое подобное предприятие от 100 млн до 3 млрд. Предполагается, что на эти средства можно будет поддержать до 80 перспективных компаний, что в свою очередь поможет создать около 5,8 тысячи рабочих мест через пять лет. На деньги от нового фонда смогут рассчитывать небольшие компании, которые задействованы в высокотехнологичных отраслях. В список потенциальных получателей уже вошли 73 малые фирмы.

Планируется, что первые инвестиции организация осуществит во втором квартале 2020 года.

Отдельно «Роснано» хочет финансировать проекты малого и среднего предпринимательства. Для этого Госкорпорация планирует создать новый фонд, на который может быть выделено еще 1,5 млрд рублей. В этом случае отдельный фонд может начать инвестировать в третьем квартале 2020 года.

По мнению представителей бизнеса, идея создать новую организацию на том поле господдержки, которое уже заполнено, вызывает вопросы.