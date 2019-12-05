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Военная база Перл-Харбор закрыта после стрельбы

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Военная база Перл-Харбор закрыта после стрельбы

Гонолулу, 5 декабря. Американская объединенная база Перл-Харбор была закрыта после информации о стрельбе на местной военно-морской верфи. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали местные жители, один человек погиб.

«Объединенная база Перл-Харбор — Хикэм отреагировала на сообщения о стрельбе на военно-морской верфи…», — прокомментировало руководство военной базы закрытие входа.

На данный момент известно, что инцидент произошел приблизительно в 14.30 по местному времени (03:30 по Москве). Местные СМИ сообщают, что в результате стрельбы один человек погиб, три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что среди пострадавших есть местные жители, сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА Новости
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