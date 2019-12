Военная база Перл-Харбор закрыта после стрельбы

Гонолулу, 5 декабря. Американская объединенная база Перл-Харбор была закрыта после информации о стрельбе на местной военно-морской верфи. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали местные жители, один человек погиб.

На данный момент известно, что инцидент произошел приблизительно в 14.30 по местному времени (03:30 по Москве). Местные СМИ сообщают, что в результате стрельбы один человек погиб, три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что среди пострадавших есть местные жители, сообщает РИА Новости.

#BREAKING UPDATE: Reports of an active shooter situation at @PHNSYIMFhttps://t.co/LWCXDH0Otv pic.twitter.com/3j2i32Ipw7